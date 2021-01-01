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Intel Core i9 10920X против i5 10500

Intel Core i9 10920X
VS
Intel Core i5 10500
Intel Core i9 10920X
Intel Core i5 10500

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 10920X на 3.5 ГГц или i5 10500 с 6-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500 and 10920X
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1289 и 1154 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • На 61% ниже чем у Core i9 10920X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10920X +76%
5991
Core i5 10500
3410
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10920X +101%
26844
Core i5 10500
13347
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10920X +13%
1308
Core i5 10500
1162
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10920X +47%
9424
Core i5 10500
6403

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10920X и i5 10500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 192 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Comet Lake
Номер модели i9-10920X i5-10500
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.5 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 31x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10920X Сайт Intel Core i5 10500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 48 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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