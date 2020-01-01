Главная > Сравнения CPU > Core i9 10920X vs Core i5 10600K

Intel Core i9 10920X против i5 10600K

Intel Core i9 10920X
Intel Core i9 10920X
VS
Intel Core i5 10600K
Intel Core i5 10600K

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 10920X на 3.5 ГГц или i5 10600K с 6-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600K and 10920X
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 24% ниже чем у Core i9 10920X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1312 и 1172 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10920X +78%
26004
Core i5 10600K
14627
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10920X +79%
12386
Core i5 10600K
6920

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10920X и i5 10600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 262 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Comet Lake
Номер модели i9-10920X i5-10600K
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.5 ГГц 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 41x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 125 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10920X Сайт Intel Core i5 10600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 48 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 10920X vs Intel Core i9 10900K
2. Intel Core i9 10920X vs AMD Ryzen 9 3900X
3. Intel Core i9 10920X vs Intel Core i9 10900X
4. Intel Core i5 10600K vs AMD Ryzen 5 3600
5. Intel Core i5 10600K vs AMD Ryzen 7 3700X
6. Intel Core i5 10600K vs AMD Ryzen 5 3600XT
7. Intel Core i5 10600K vs AMD Ryzen 7 3800X
8. Intel Core i5 10600K vs Intel Core i7 10700

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 10600K или i9 10920X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях