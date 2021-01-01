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Intel Core i9 10920X против i5 11600K

Intel Core i9 10920X
VS
Intel Core i5 11600K
Intel Core i9 10920X
Intel Core i5 11600K

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 10920X на 3.5 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600K and 10920X
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1199 баллов
  • На 24% ниже чем у Core i9 10920X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10920X +38%
15624
Core i5 11600K
11320
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10920X +33%
26923
Core i5 11600K
20318
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10920X +57%
12861
Core i5 11600K
8175

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10920X и i5 11600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 30 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Rocket Lake
Номер модели i9-10920X i5-11600K
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.5 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 0x 39x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 125 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel Iris Xe Graphics 32
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 900 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10920X
н/д
Core i5 11600K
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10920X Сайт Intel Core i5 11600K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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