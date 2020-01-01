Intel Core i9 10920X против i7 10700K
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 10920X на 3.5 ГГц или i7 10700K с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 24% ниже чем у Core i9 10920X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
480
Core i7 10700K +7%
512
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10920X +21%
5885
4874
Passmark CPU (одноядерный)
2695
Core i7 10700K +13%
3041
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10920X +36%
26257
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
1211
Core i7 10700K +4%
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10920X +50%
13160
8791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|389 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10920X
|i7-10700K
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|38x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|94°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10920X
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1