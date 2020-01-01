Intel Core i9 10920X против i9 10900X
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i9 10920X на 3.5 ГГц или i9 10900X с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10920X +1%
480
477
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10920X +4%
5885
5634
Passmark CPU (одноядерный)
2695
Core i9 10900X +1%
2721
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10920X +15%
26257
22829
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10920X +8%
1211
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10920X +26%
13160
10412
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|7 октября 2019
|Цена в момент релиза
|-
|590 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Cascade Lake
|Номер модели
|i9-10920X
|i9-10900X
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|10
|Количество потоков
|24
|20
|Частота
|3.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|37x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|94°C
|94°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|256 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10920X
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|48
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
4 (66.7%)
2 (33.3%)
Всего проголосовало: 6
Конкуренты
- Intel Core i7 10700K против Intel Core i9 10920X
- AMD Ryzen 9 3950X против Intel Core i9 10920X
- Intel Core i9 10900K против Intel Core i9 10900X
- AMD Ryzen 9 3900X против Intel Core i9 10900X
- AMD Ryzen 9 3950X против Intel Core i9 10900X
- AMD Ryzen 9 3900XT против Intel Core i9 10900X
- Intel Core i9 10900KF против Intel Core i9 10900X