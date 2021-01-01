Главная > Сравнения CPU > Core i9 10940X vs Ryzen 5 5600X

Intel Core i9 10940X против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i9 10940X
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i9 10940X
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 10940X на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 10940X
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • На 61% ниже чем у Core i9 10940X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1640 и 1201 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более чем на 9° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10940X
1273
Ryzen 5 5600X +23%
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10940X +78%
21427
Ryzen 5 5600X
12067
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10940X
2746
Ryzen 5 5600X +23%
3383
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10940X +32%
29414
Ryzen 5 5600X
22255
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10940X
1225
Ryzen 5 5600X +35%
1654
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10940X +63%
13847
Ryzen 5 5600X
8511

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10940X и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 октября 2019 8 октября 2020
Цена в момент релиза 797 долларов 299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Zen 3
Номер модели i9-10940X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 28 12
Частота 3.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 86°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10940X Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 3900X vs Intel Core i9 10940X
2. AMD Ryzen 9 3950X vs Intel Core i9 10940X
3. AMD Ryzen 5 3600 vs AMD Ryzen 5 5600X
4. Intel Core i7 10700K vs AMD Ryzen 5 5600X
5. Intel Core i5 10600 vs AMD Ryzen 5 5600X
6. AMD Ryzen 7 5800X vs AMD Ryzen 5 5600X
7. Intel Core i7 10700 vs AMD Ryzen 5 5600X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i9 10940X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях