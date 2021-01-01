Intel Core i9 10940X против AMD Ryzen 7 5700G
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 10940X на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- На 61% ниже чем у Core i9 10940X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1201 балл
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- Более чем на 9° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1273
Ryzen 7 5700G +23%
1560
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10940X +47%
21427
14597
Passmark CPU (одноядерный)
2746
Passmark CPU (многоядерный)
29414
Geekbench 5 (одноядерный)
1225
Ryzen 7 5700G +29%
1578
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10940X +54%
13847
9017
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 октября 2019
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|797 долларов
|359 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i9-10940X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|14
|8
|Количество потоков
|28
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|86°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|-
|0 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10940X
|Сайт AMD Ryzen 7 5700G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|24
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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