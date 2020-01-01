Intel Core i9 10940X против AMD Ryzen 9 3900XT
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 10940X на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 9 3900XT с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900XT
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 36% ниже чем у Core i9 10940X пиковое энергопотребление – 105 vs 165 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более чем на 9 °C выше максимальная рабочая температура
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Ryzen 9 3900XT +18%
523
Cinebench R20 (многоядерный)
7154
Ryzen 9 3900XT +3%
7379
Passmark CPU (одноядерный)
2724
Ryzen 9 3900XT +2%
2787
Passmark CPU (многоядерный)
29521
Ryzen 9 3900XT +11%
32667
Geekbench 5 (одноядерный)
1190
Ryzen 9 3900XT +10%
1314
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10940X +8%
13394
12392
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 октября 2019
|7 июля 2020
|Цена в момент релиза
|797 долларов
|499 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-10940X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|28
|24
|Частота
|3.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|86°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10940X
|Сайт AMD Ryzen 9 3900XT
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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