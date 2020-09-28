Главная > Сравнения CPU > Core i9 10940X vs Ryzen 9 3950X

Intel Core i9 10940X против AMD Ryzen 9 3950X

Intel Core i9 10940X
Intel Core i9 10940X
VS
AMD Ryzen 9 3950X
AMD Ryzen 9 3950X

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 10940X на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3950X and 10940X
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
  • Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 36% ниже чем у Core i9 10940X пиковое энергопотребление – 105 vs 165 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10940X
7154
Ryzen 9 3950X +27%
9120
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10940X
29521
Ryzen 9 3950X +31%
38756
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10940X
13394
Ryzen 9 3950X +9%
14635

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10940X и AMD Ryzen 9 3950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 октября 2019 25 ноября 2019
Цена в момент релиза 797 долларов 749 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Zen 2
Номер модели i9-10940X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 14 16
Количество потоков 28 32
Частота 3.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 105 Вт
Критическая температура 86°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10940X Сайт AMD Ryzen 9 3950X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
6 (27.3%)
16 (72.7%)
Всего проголосовало: 22

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 3950X или Intel Core i9 10940X?
владимир 28 сентября 2020 18:45
Однозначно Intel Core i9 10940X т.к. если интел выпускают ЦП то этот цп и работает как заявлено, причем без боли и др**ни в отличии от амуде которые даже до середины диапазона нельзя поднять без часов др***ьни и подбора комплектухи.
+2 Ответить
Аноним 16 октября 2020 14:42
AMD как всегда - дешевле, но лучше, чем твой **** интел
0 Ответить
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях