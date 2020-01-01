Intel Core i9 10940X против AMD Ryzen Threadripper 1950X
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 10940X на 3.3 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 1950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
- На 8% ниже чем у Ryzen Threadripper 1950X пиковое энергопотребление – 165 vs 180 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10940X +9%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10940X +8%
7154
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10940X +21%
2724
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10940X +14%
29521
25961
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10940X +16%
1190
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10940X +21%
13394
11100
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 октября 2019
|10 августа 2017
|Цена в момент релиза
|797 долларов
|999 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Zen
|Номер модели
|i9-10940X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|14
|16
|Количество потоков
|28
|32
|Частота
|3.3 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|86°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|256 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10940X
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 1950X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|60
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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