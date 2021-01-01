Intel Core i9 10940X против Apple M1 Max
Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i9 10940X на 3.3 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 82% ниже чем у Core i9 10940X пиковое энергопотребление – 30 vs 165 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1213 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1244
M1 Max +25%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10940X +32%
16619
12634
Passmark CPU (одноядерный)
2745
Passmark CPU (многоядерный)
28899
Geekbench 5 (одноядерный)
1216
M1 Max +48%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10940X +8%
13826
12822
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|7 октября 2019
|18 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|-
|Номер модели
|i9-10940X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Нет
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|14
|10
|Количество потоков
|28
|10
|Частота
|3.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|33x
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|86°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|4096
|TMUs
|-
|256
|ROPs
|-
|128
|TGP
|-
|60 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|256 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|8
|Макс. пропускная способность
|-
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10940X
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|48
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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