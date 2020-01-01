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Intel Core i9 10940X против i7 10875H

Intel Core i9 10940X
Intel Core i9 10940X
VS
Intel Core i7 10875H
Intel Core i7 10875H

Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i9 10940X на 3.3 ГГц или ноутбучный i7 10875H с 8-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10875H and 10940X
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • На 73% ниже чем у Core i9 10940X пиковое энергопотребление – 45 vs 165 Ватт
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10940X +102%
7154
Core i7 10875H
3534
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10940X +85%
29521
Core i7 10875H
15966
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10940X +97%
13394
Core i7 10875H
6808

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10940X и i7 10875H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 797 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Cascade Lake Comet Lake
Номер модели i9-10940X i7-10850H
Сокет LGA-2066 BGA-1440
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 28 16
Частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 23x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 45 Вт
Критическая температура 86°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10940X Сайт Intel Core i7 10875H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 48 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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