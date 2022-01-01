Intel Core i9 10940X против i7 12700K
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 10940X на 3.3 ГГц или i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1202 балла
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 24% ниже чем у Core i9 10940X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Более чем на 14° C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1242
Core i7 12700K +56%
1939
Cinebench R23 (многоядерный)
16394
Core i7 12700K +40%
22992
Passmark CPU (одноядерный)
2730
Core i7 12700K +48%
4046
Passmark CPU (многоядерный)
28865
Core i7 12700K +15%
33206
Geekbench 5 (одноядерный)
1205
Core i7 12700K +61%
1937
Geekbench 5 (многоядерный)
13758
Core i7 12700K +2%
14002
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-10940X
|i7-12700K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|28
|20
|Частота
|3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|86°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10940X
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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