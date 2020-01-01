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Intel Core i9 10940X против i9 10900T

Intel Core i9 10940X
Intel Core i9 10940X
VS
Intel Core i9 10900T
Intel Core i9 10900T

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 10940X на 3.3 ГГц или i9 10900T с 10-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900T and 10940X
Причины выбрать Intel Core i9 10940X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i9 10900T
  • На 79% ниже чем у Core i9 10940X пиковое энергопотребление – 35 vs 165 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Более чем на 14 °C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10940X +75%
29521
Core i9 10900T
16857
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10940X +51%
13394
Core i9 10900T
8864

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10940X и i9 10900T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 797 долларов 439 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Comet Lake
Номер модели i9-10940X i9-10900T
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 28 20
Частота 3.3 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x -
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 35 Вт
Критическая температура 86°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10940X Сайт Intel Core i9 10900T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 48 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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