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Intel Core i9 10980HK против AMD Ryzen 5 4600HS

Intel Core i9 10980HK
VS
AMD Ryzen 5 4600HS
Intel Core i9 10980HK
AMD Ryzen 5 4600HS

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 5 4600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600HS and 10980HK
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 32% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4 ГГц)
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1304 и 1103 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980HK +14%
16856
Ryzen 5 4600HS
14755
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10980HK и AMD Ryzen 5 4600HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 апреля 2020 7 января 2020
Цена в момент релиза 583 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Zen 2
Номер модели i9-10980HK -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.4 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10980HK
0.38 терафлопс
Ryzen 5 4600HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10980HK Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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