Intel Core i9 10980HK против AMD Ryzen 5 5500U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 32% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4 ГГц)
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1257 и 1111 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 44% ниже чем у Core i9 10980HK пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10980HK +8%
494
458
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10980HK +43%
3739
2618
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10980HK +17%
2959
2534
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980HK +21%
16865
13952
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10980HK +13%
1266
1118
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980HK +36%
7590
5570
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 апреля 2020
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Zen 2
|Номер модели
|i9-10980HK
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10980HK
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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