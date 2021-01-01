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Intel Core i9 10980HK против Apple M1

Intel Core i9 10980HK
VS
Apple M1
Intel Core i9 10980HK
Apple M1

Что лучше: Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 10980HK
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Разблокированный множитель
  • На 66% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 69% ниже чем у Core i9 10980HK пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 22.45 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1347 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10980HK +19%
491
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10980HK +73%
3699
Apple M1
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10980HK
2956
Apple M1 +27%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980HK +10%
16834
Apple M1
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10980HK
1355
Apple M1 +30%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980HK +7%
8185
Apple M1
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10980HK и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 апреля 2020 20 ноября 2020
Цена в момент релиза 583 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-10980HK -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 24x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10980HK -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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