Intel Core i9 10980HK против Apple M1
Что лучше: Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
71
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Разблокированный множитель
- На 66% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- На 69% ниже чем у Core i9 10980HK пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 22.45 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1347 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10980HK +19%
491
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10980HK +73%
3699
2137
Passmark CPU (одноядерный)
2956
Apple M1 +27%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980HK +10%
16834
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
1355
Apple M1 +30%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980HK +7%
8185
7634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|1 апреля 2020
|20 ноября 2020
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i9-10980HK
|-
|Сокет
|BGA-1440
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|24x
|0x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10980HK
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1