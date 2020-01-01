Intel Core i9 10980HK против i5 10300H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц или i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Более чем на 28 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10980HK +9%
482
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10980HK +72%
3626
2113
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10980HK +11%
2946
2656
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980HK +94%
17230
8898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10980HK +7%
1224
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980HK +62%
6567
4054
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 апреля 2020
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10980HK
|-
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|72°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10980HK
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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