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Intel Core i9 10980HK против i5 11500H

Intel Core i9 10980HK
VS
Intel Core i5 11500H
Intel Core i9 10980HK
Intel Core i5 11500H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц или i5 11500H с 6-ядрами на 2.4-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11500H and 10980HK
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU): 0.742 vs 0.38 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1506 и 1280 баллов
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10980HK и i5 11500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 апреля 2020 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-H Tiger Lake H45
Номер модели i9-10980HK i5-11500H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.4 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 24-29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10980HK
0.38 терафлопс
Core i5 11500H +95%
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10980HK Сайт Intel Core i5 11500H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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