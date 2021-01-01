Intel Core i9 10980HK против i7 11370H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц или i7 11370H с 4-ядрами на 3.0-3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 22% ниже чем у Core i9 10980HK пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 1292 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
485
Cinebench R20 (многоядерный)
3664
Passmark CPU (одноядерный)
2914
Passmark CPU (многоядерный)
16554
Geekbench 5 (одноядерный)
1288
Core i7 11370H +21%
1558
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980HK +31%
7381
5634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 апреля 2020
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Tiger Lake H35
|Номер модели
|i9-10980HK
|i7-11370H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics 96
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|3.0-3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10980HK
|Сайт Intel Core i7 11370H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1