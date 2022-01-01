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Intel Core i9 10980HK против i7 12700H

Intel Core i9 10980HK
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i9 10980HK
Intel Core i7 12700H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц или i7 12700H с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 10980HK
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 0.38 терафлопс
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1744 и 1274 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10980HK
10535
Core i7 12700H +66%
17518
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10980HK и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 апреля 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-H Alder Lake-H
Номер модели i9-10980HK i7-12700H
Сокет BGA-1440 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 (96EU)

Производительность

Количество ядер 8 14
Количество потоков 16 20
Частота 2.4 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10980HK
0.38 терафлопс
Core i7 12700H +345%
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10980HK Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 28

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Конкуренты

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3. Intel Core i7 10875H или i9 10980HK
4. AMD Ryzen 7 5800H или Intel Core i9 10980HK
5. AMD Ryzen 9 5900HS или Intel Core i9 10980HK
6. AMD Ryzen 9 5900HX или Intel Core i7 12700H
7. Intel Core i9 12900H или i7 12700H
8. Intel Core i7 12700K или i7 12700H

Комментарии

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