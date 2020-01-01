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Intel Core i9 10980HK против i7 9700K

Intel Core i9 10980HK
Intel Core i9 10980HK
VS
Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 9700K

Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц или десктопный i7 9700K на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9700K and 10980HK
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 53% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Разблокированный множитель
  • Более чем на 28 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980HK +19%
17230
Core i7 9700K
14445
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10980HK и i7 9700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 апреля 2020 8 октября 2018
Цена в момент релиза 583 долларов 385 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake-H Coffee Lake
Номер модели i9-10980HK i7-9700K
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 95 Вт
Критическая температура 72°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10980HK Сайт Intel Core i7 9700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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