Intel Core i9 10980HK против i9 10885H
Что лучше: Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i9 10885H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10885H
- Более чем на 28 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
482
Cinebench R20 (многоядерный)
3626
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10980HK +1%
2946
2918
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980HK +7%
17230
16147
Geekbench 5 (одноядерный)
1224
Core i9 10885H +5%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
6567
Core i9 10885H +10%
7214
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 апреля 2020
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i9-10980HK
|i9-10885H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|24x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|72°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10980HK
|Сайт Intel Core i9 10885H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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