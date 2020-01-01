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Intel Core i9 10980HK против i9 10900

Intel Core i9 10980HK
Intel Core i9 10980HK
VS
Intel Core i9 10900
Intel Core i9 10900

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц или десктопный i9 10900 с 10-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900 and 10980HK
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
  • На 31% ниже чем у Core i9 10900 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • Более чем на 28 °C выше максимальная рабочая температура
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980HK
17230
Core i9 10900 +22%
21091
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980HK
6567
Core i9 10900 +57%
10290

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10980HK и i9 10900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 апреля 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 583 долларов 439 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake-H Comet Lake
Номер модели i9-10980HK i9-10900
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 20
Частота 2.4 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 28x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 72°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10980HK Сайт Intel Core i9 10900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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