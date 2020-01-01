Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц или десктопный i9 10900T с 10-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.