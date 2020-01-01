Intel Core i9 10980HK против i9 10900T
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц или десктопный i9 10900T с 10-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 10900T
- Более чем на 28 °C выше максимальная рабочая температура
- На 22% ниже чем у Core i9 10980HK пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10980HK +4%
482
463
Cinebench R20 (многоядерный)
3626
Core i9 10900T +30%
4730
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10980HK +13%
2946
2613
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980HK +2%
17230
16857
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10980HK +1%
1224
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
6567
Core i9 10900T +35%
8864
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 апреля 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|439 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10980HK
|i9-10900T
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|2.4 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|-
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|72°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10980HK
|Сайт Intel Core i9 10900T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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