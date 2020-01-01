Intel Core i9 10980HK против i9 10920X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц или десктопный i9 10920X с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
- На 73% ниже чем у Core i9 10920X пиковое энергопотребление – 45 vs 165 Ватт
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более чем на 22 °C выше максимальная рабочая температура
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
482
480
Cinebench R20 (многоядерный)
3626
Core i9 10920X +62%
5885
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10980HK +9%
2946
2695
Passmark CPU (многоядерный)
17230
Core i9 10920X +52%
26257
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10980HK +1%
1224
1211
Geekbench 5 (многоядерный)
6567
Core i9 10920X +100%
13160
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 апреля 2020
|7 октября 2019
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Cascade Lake
|Номер модели
|i9-10980HK
|i9-10920X
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|2.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|72°C
|94°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10980HK
|Сайт Intel Core i9 10920X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|48
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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