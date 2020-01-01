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Intel Core i9 10980HK против i9 10920X

Intel Core i9 10980HK
Intel Core i9 10980HK
VS
Intel Core i9 10920X
Intel Core i9 10920X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 10980HK на 2.4 ГГц или десктопный i9 10920X с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10920X and 10980HK
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
  • На 73% ниже чем у Core i9 10920X пиковое энергопотребление – 45 vs 165 Ватт
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более чем на 22 °C выше максимальная рабочая температура
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980HK
17230
Core i9 10920X +52%
26257
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980HK
6567
Core i9 10920X +100%
13160

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10980HK и i9 10920X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 апреля 2020 7 октября 2019
Цена в момент релиза 583 долларов -
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake-H Cascade Lake
Номер модели i9-10980HK i9-10920X
Сокет BGA-1440 LGA-2066
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 24
Частота 2.4 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 165 Вт
Критическая температура 72°C 94°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10980HK Сайт Intel Core i9 10920X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 48
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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