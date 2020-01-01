Intel Core i9 10980XE против AMD Ryzen 5 5600X
Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 10980XE на 3 ГГц или AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 61% ниже чем у Core i9 10980XE пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1634 и 1174 балла
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более чем на 9° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
485
Ryzen 5 5600X +20%
583
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10980XE +103%
8658
4271
Passmark CPU (одноядерный)
2596
Ryzen 5 5600X +31%
3388
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980XE +56%
34137
21924
Geekbench 5 (одноядерный)
1170
Ryzen 5 5600X +40%
1634
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980XE +81%
14786
8178
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 октября 2019
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|1979 долларов
|299 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i9-10980XE
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|18
|6
|Количество потоков
|36
|12
|Частота
|3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|86°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10980XE
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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