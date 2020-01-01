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Intel Core i9 10980XE против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i9 10980XE
Intel Core i9 10980XE
VS
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 10980XE на 3 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 10980XE
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 36% ниже чем у Core i9 10980XE пиковое энергопотребление – 105 vs 165 Ватт
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более чем на 9 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980XE +49%
15120
Ryzen 7 5800X
10127

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10980XE и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 октября 2019 8 октября 2020
Цена в момент релиза 1979 долларов 449 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Zen 3
Номер модели i9-10980XE -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 18 8
Количество потоков 36 16
Частота 3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 105 Вт
Критическая температура 86°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10980XE Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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