Главная > Сравнения CPU > Core i9 10980XE vs Ryzen 9 5900

Intel Core i9 10980XE против AMD Ryzen 9 5900

Intel Core i9 10980XE
VS
AMD Ryzen 9 5900
Intel Core i9 10980XE
AMD Ryzen 9 5900

Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 10980XE на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900 and 10980XE
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 6 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 61% ниже чем у Core i9 10980XE пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1174 балла
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более чем на 9° C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10980XE
2710
Ryzen 9 5900 +32%
3585
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980XE
34575
Ryzen 9 5900 +11%
38476
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10980XE
1196
Ryzen 9 5900 +36%
1621
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980XE +40%
15304
Ryzen 9 5900
10900

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10980XE и AMD Ryzen 9 5900

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 октября 2019 12 января 2021
Цена в момент релиза 1979 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Zen 3
Номер модели i9-10980XE -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 18 12
Количество потоков 36 24
Частота 3.0 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 86°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10980XE Сайт AMD Ryzen 9 5900
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 9 3950X и Core i9 10980XE
2. Core i9 10980HK и Core i9 10980XE
3. Ryzen Threadripper 3960X и Core i9 10980XE
4. Ryzen 5 3600 и Ryzen 9 5900
5. Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900
6. Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 5900
7. Ryzen 9 3950X и Ryzen 9 5900
8. Core i7 11700K и Ryzen 9 5900

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 5900 или Intel Core i9 10980XE?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях