Intel Core i9 10980XE против AMD Ryzen Threadripper 2970WX
Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 10980XE на 3 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2970WX с 24-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 34% ниже чем у Ryzen Threadripper 2970WX пиковое энергопотребление – 165 vs 250 Ватт
- Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2970WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 39 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10980XE +15%
489
Cinebench R20 (многоядерный)
8644
10000
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10980XE +16%
2600
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980XE +23%
33754
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10980XE +21%
1164
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980XE +52%
15090
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 октября 2019
|1 октября 2018
|Цена в момент релиза
|1979 долларов
|1299 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Zen+
|Номер модели
|i9-10980XE
|-
|Сокет
|LGA-2066
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|18
|24
|Количество потоков
|36
|48
|Частота
|3 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|250 Вт
|Критическая температура
|86°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|256 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10980XE
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2970WX
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|60
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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