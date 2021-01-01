Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 10980XE на 3.0 ГГц или AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX с 16-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.