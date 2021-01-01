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Intel Core i9 10980XE против AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Intel Core i9 10980XE
VS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
Intel Core i9 10980XE
AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 10980XE на 3.0 ГГц или AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX с 32-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3975WX and 10980XE
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
  • Разблокированный множитель
  • На 41% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3975WX пиковое энергопотребление – 165 vs 280 Ватт
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 103 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10980XE и AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 октября 2019 14 июля 2020
Цена в момент релиза 1979 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Zen 2
Номер модели i9-10980XE -
Сокет LGA-2066 sWRX8
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 18 32
Количество потоков 36 64
Частота 3.0 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 280 Вт
Критическая температура 86°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 4 8
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10980XE Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 48 128
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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