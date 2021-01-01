Главная > Сравнения CPU > Core i9 10980XE vs M1 Max

Intel Core i9 10980XE против Apple M1 Max

Intel Core i9 10980XE
VS
Apple M1 Max
Intel Core i9 10980XE
Apple M1 Max

Что лучше: 18-ядерный десктопный Intel Core i9 10980XE на 3.0 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 10980XE
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 82% ниже чем у Core i9 10980XE пиковое энергопотребление – 30 vs 165 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1211 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10980XE
1086
M1 Max +43%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10980XE +41%
17817
M1 Max
12634
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10980XE
2704
M1 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980XE
33973
M1 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10980XE
1224
M1 Max +47%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980XE +29%
16567
M1 Max
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10980XE и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 7 октября 2019 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Cascade Lake -
Номер модели i9-10980XE -
Сокет LGA-2066 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 18 10
Количество потоков 36 10
Частота 3.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 30x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 30 Вт
Критическая температура 86°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10980XE
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR5-6400
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10980XE -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 48 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Конкуренты

1. Core i9 10980XE или Core i9 10900K
2. Core i9 10980XE или Core i9 10900X
3. Core i9 10980XE или Ryzen Threadripper 3970X
4. Core i9 10980XE или Core i9 10940X
5. M1 Max или Core i7 1165G7
6. M1 Max или Ryzen 9 5900HX
7. M1 Max или Core i9 11980HK
8. M1 Max или Core i9 9980HK
9. M1 Max или Core i9 11900K

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Max или Intel Core i9 10980XE?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры