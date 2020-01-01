Intel Core i9 10980XE против i9 10900
Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 10980XE на 3 ГГц или i9 10900 с 10-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i9 10900
- На 61% ниже чем у Core i9 10980XE пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Более чем на 14 °C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
489
Core i9 10900 +7%
521
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10980XE +47%
8644
5864
Passmark CPU (одноядерный)
2600
Core i9 10900 +18%
3066
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980XE +60%
33754
21091
Geekbench 5 (одноядерный)
1164
Core i9 10900 +14%
1327
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980XE +47%
15090
10290
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|1979 долларов
|439 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10980XE
|i9-10900
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|18
|10
|Количество потоков
|36
|20
|Частота
|3 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|28x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|86°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10980XE
|Сайт Intel Core i9 10900
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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