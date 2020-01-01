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Intel Core i9 10980XE против i9 10940X

Intel Core i9 10980XE
Intel Core i9 10980XE
VS
Intel Core i9 10940X
Intel Core i9 10940X

Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 10980XE на 3 ГГц или i9 10940X с 14-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10940X and 10980XE
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10980XE +14%
33754
Core i9 10940X
29521
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10980XE +13%
15090
Core i9 10940X
13394

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10980XE и i9 10940X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 7 октября 2019
Цена в момент релиза 1979 долларов 797 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Cascade Lake
Номер модели i9-10980XE i9-10940X
Сокет LGA-2066 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 18 14
Количество потоков 36 28
Частота 3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 165 Вт
Критическая температура 86°C 86°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 256 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 4 4
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10980XE Сайт Intel Core i9 10940X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 48 48
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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