Intel Core i9 11900 против AMD Ryzen 7 3700X
Что лучше: Intel Core i9 11900 на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11900 +9%
537
494
Cinebench R20 (многоядерный)
4755
Ryzen 7 3700X +4%
4926
Passmark CPU (одноядерный)
2692
Passmark CPU (многоядерный)
23229
Geekbench 5 (одноядерный)
1270
Geekbench 5 (многоядерный)
8564
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2021
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-11900
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 32
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|1.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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