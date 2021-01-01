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Intel Core i9 11900 против AMD Ryzen 9 3950X

Intel Core i9 11900
VS
AMD Ryzen 9 3950X
Intel Core i9 11900
AMD Ryzen 9 3950X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3950X and 11900
Причины выбрать Intel Core i9 11900
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 3950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1654 и 1335 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.7 ГГц)
  • На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900 +24%
1662
Ryzen 9 3950X
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900
8447
Ryzen 9 3950X +61%
13605

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900 и AMD Ryzen 9 3950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 25 ноября 2019
Цена в момент релиза 439 долларов 749 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i9-11900 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 32
Частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900 Сайт AMD Ryzen 9 3950X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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