Intel Core i9 11900 против AMD Ryzen 9 3950X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 3950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1654 и 1335 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.7 ГГц)
- На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
524
Cinebench R20 (многоядерный)
9336
Passmark CPU (одноядерный)
2765
Passmark CPU (многоядерный)
39787
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900 +24%
1662
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
8447
Ryzen 9 3950X +61%
13605
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|25 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|749 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-11900
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|16
|32
|Частота
|2.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900
|Сайт AMD Ryzen 9 3950X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1