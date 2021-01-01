Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2970WX с 24-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.