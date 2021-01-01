Главная > Сравнения CPU > Core i9 11900 vs Ryzen Threadripper 2990WX

Intel Core i9 11900 против AMD Ryzen Threadripper 2990WX

Intel Core i9 11900
VS
AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Intel Core i9 11900
AMD Ryzen Threadripper 2990WX

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2990WX с 32-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2990WX and 11900
Причины выбрать Intel Core i9 11900
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 74% ниже чем у Ryzen Threadripper 2990WX пиковое энергопотребление – 65 vs 250 Ватт
  • На 66% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1654 и 999 баллов
  • Более чем на 32° C выше максимальная рабочая температура
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2990WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 24 физических ядра больше
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37.42 ГБ/c (75%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900 и AMD Ryzen Threadripper 2990WX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 13 августа 2018
Цена в момент релиза 439 долларов 1799 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen+
Номер модели i9-11900 -
Сокет BGA-1200 sTR4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 32
Количество потоков 16 64
Частота 2.5 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 250 Вт
Критическая температура 100°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 87.42 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900 Сайт AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 60

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 3950X против Threadripper 2990WX
2. Intel Core i9 10900X против AMD Ryzen Threadripper 2990WX
3. Intel Core i9 10980XE против AMD Ryzen Threadripper 2990WX
4. AMD Ryzen Threadripper 3990X против Threadripper 2990WX
5. AMD Ryzen Threadripper 3970X против Threadripper 2990WX
6. AMD Ryzen Threadripper 3960X против Threadripper 2990WX

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen Threadripper 2990WX или Intel Core i9 11900?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях