Главная > Сравнения CPU > Core i9 11900 vs Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Intel Core i9 11900 против AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Intel Core i9 11900
VS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
Intel Core i9 11900
AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX с 32-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3975WX and 11900
Причины выбрать Intel Core i9 11900
  • На 77% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3975WX пиковое энергопотребление – 65 vs 280 Ватт
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1654 и 1262 балла
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 112 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 24 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900 и AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 14 июля 2020
Цена в момент релиза 439 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i9-11900 -
Сокет BGA-1200 sWRX8
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 32
Количество потоков 16 64
Частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900 Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 128

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Ryzen 9 5900X
2. Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Ryzen 9 5950X
3. Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Ryzen 9 5900
4. Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Ryzen 7 3750H
5. Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Ryzen Threadripper 3990X
6. Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Ryzen Threadripper 3970X
7. Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Ryzen Threadripper 3960X
8. Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Ryzen Threadripper Pro 3995WX
9. Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX или Intel Core i9 11900?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях