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Intel Core i9 11900 против Apple M1 Pro

Intel Core i9 11900
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 11900
Apple M1 Pro

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 11900
Причины выбрать Intel Core i9 11900
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 63% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 0.46 терафлопс
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 154.8 ГБ/c (310%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 54% ниже чем у Core i9 11900 пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900
1463
M1 Pro +5%
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900 +8%
13383
M1 Pro
12346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900
3429
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900
23610
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900
1767
M1 Pro
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900
10078
M1 Pro +27%
12785

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900 и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Rocket Lake -
Номер модели i9-11900 -
Сокет BGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 10
Частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 2048
TMUs 64 128
ROPs 32 64
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 11900
0.46 терафлопс
M1 Pro +1030%
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900 -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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