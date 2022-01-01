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Intel Core i9 11900 против i5 12600K

Intel Core i9 11900
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i9 11900
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 11900
Причины выбрать Intel Core i9 11900
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1711 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900
1468
Core i5 12600K +29%
1900
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900
13390
Core i5 12600K +30%
17385
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900
3479
Core i5 12600K +15%
3997
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900
23433
Core i5 12600K +17%
27326
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900
1727
Core i5 12600K +10%
1900
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900
9768
Core i5 12600K +21%
11821
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900 и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-11900 i5-12600K
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 64 16
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11900
0.46 терафлопс
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900 Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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