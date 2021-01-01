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Intel Core i9 11900 против i7 10700K

Intel Core i9 11900
VS
Intel Core i7 10700K
Intel Core i9 11900
Intel Core i7 10700K

Что лучше: Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700K and 11900
Причины выбрать Intel Core i9 11900
  • На 48% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1644 и 1300 баллов
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900 +26%
1615
Core i7 10700K
1282
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900 и i7 10700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза 439 долларов 389 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i9-11900 i7-10700K
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900 Сайт Intel Core i7 10700K
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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6. Intel Core i7 10700K или Intel Core i5 10600K
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8. Intel Core i7 10700K или Intel Core i9 9900K
9. Intel Core i7 10700K или AMD Ryzen 9 3950X
10. Intel Core i7 10700K или AMD Ryzen 7 3800X

Комментарии

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