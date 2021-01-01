Intel Core i9 11900 против i7 10700K
Что лучше: Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900
- На 48% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1644 и 1300 баллов
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
4866
Passmark CPU (одноядерный)
3086
Passmark CPU (многоядерный)
19400
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900 +26%
1615
1282
Geekbench 5 (многоядерный)
8461
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|389 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-11900
|i7-10700K
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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