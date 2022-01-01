Главная > Сравнения CPU > Core i9 11900 vs Core i7 11700

Intel Core i9 11900 против i7 11700

Intel Core i9 11900
VS
Intel Core i7 11700
Intel Core i9 11900
Intel Core i7 11700

Что лучше: Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700 and 11900
Причины выбрать Intel Core i9 11900
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900 +43%
13254
Core i7 11700
9282
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900 +10%
3418
Core i7 11700
3095
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900 +12%
23142
Core i7 11700
20571
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900 и i7 11700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i9-11900 i7-11700
Сокет LGA-1200 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 64 64
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 11900
0.46 терафлопс
Core i7 11700
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900 Сайт Intel Core i7 11700
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
4 (36.4%)
7 (63.6%)
Всего проголосовало: 11

Конкуренты

1. Intel Core i9 11900K против Intel Core i9 11900
2. Intel Core i5 12600K против Intel Core i9 11900
3. Intel Core i7 12700 против Intel Core i9 11900
4. AMD Ryzen 5 5600X против Intel Core i7 11700
5. AMD Ryzen 9 5900X против Intel Core i7 11700
6. AMD Ryzen 7 5700G против Intel Core i7 11700
7. Intel Core i5 12600K против Intel Core i7 11700
8. Intel Core i7 10700 против Intel Core i7 11700

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 11700 или i9 11900?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры