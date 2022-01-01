Intel Core i9 11900 против i7 11700
Что лучше: Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900 +1%
1446
1437
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900 +43%
13254
9282
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900 +10%
3418
3095
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900 +12%
23142
20571
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900 +3%
1701
1658
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900 +1%
9668
9579
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-11900
|i7-11700
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|64
|64
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900
|Сайт Intel Core i7 11700
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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