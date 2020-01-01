Главная > Сравнения CPU > Core i9 11900 vs Core i9 10900K

Intel Core i9 11900 против i9 10900K

Intel Core i9 11900
Intel Core i9 11900
VS
Intel Core i9 10900K
Intel Core i9 10900K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900 на 1.8 ГГц или i9 10900K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900K and 11900
Причины выбрать Intel Core i9 11900
  • На 48% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900
4755
Core i9 10900K +36%
6470
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900 и i9 10900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 488 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i9-11900 i9-10900K
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 20
Частота 1.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 37x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i9 10900K
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 3700X vs Intel Core i9 10900K
2. AMD Ryzen 9 3900X vs Intel Core i9 10900K
3. Intel Core i9 10850K vs i9 10900K
4. AMD Ryzen 9 3950X vs Intel Core i9 10900K
5. Intel Core i9 10980HK vs i9 10900K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 10900K или i9 11900?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях