Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц или i9 10900X с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.