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Intel Core i9 11900 против i9 10980XE

Intel Core i9 11900
VS
Intel Core i9 10980XE
Intel Core i9 11900
Intel Core i9 10980XE

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900 на 2.5 ГГц или i9 10980XE с 18-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10980XE and 11900
Причины выбрать Intel Core i9 11900
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 61% ниже чем у Core i9 10980XE пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1654 и 1174 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более чем на 14° C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900
8447
Core i9 10980XE +80%
15232

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900 и i9 10980XE

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 7 октября 2019
Цена в момент релиза 439 долларов 1979 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Cascade Lake
Номер модели i9-11900 i9-10980XE
Сокет BGA-1200 LGA-2066
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 18
Количество потоков 16 36
Частота 2.5 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 165 Вт
Критическая температура 100°C 86°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900 Сайт Intel Core i9 10980XE
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 48
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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