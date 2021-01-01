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Intel Core i9 11900F против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i9 11900F
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i9 11900F
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: Intel Core i9 11900F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 11900F
Причины выбрать Intel Core i9 11900F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1739 и 1569 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900F
1416
Ryzen 7 5700G +10%
1560
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900F
13329
Ryzen 7 5700G +10%
14597
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900F +12%
1761
Ryzen 7 5700G
1578
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900F +10%
9929
Ryzen 7 5700G
9017

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900F и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 13 апреля 2021
Цена в момент релиза 422 долларов 359 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i9-11900F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8
Частота GPU - 0 МГц
Boost частота GPU - 1750 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900F Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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