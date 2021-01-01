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Intel Core i9 11900F против i3 10100

Intel Core i9 11900F
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i9 11900F
Intel Core i3 10100

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900F на 2.5 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 11900F
Причины выбрать Intel Core i9 11900F
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1644 и 1105 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900F +48%
1615
Core i3 10100
1088
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900F +60%
6865
Core i3 10100
4281

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900F и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза 422 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i9-11900F i3-10100
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900F Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. Intel Core i9 11900F или i9 10900K
2. Intel Core i9 11900F или i9 9900KF
3. Intel Core i9 11900F или i9 10900KF
4. Intel Core i9 11900F или i9 11900K
5. Intel Core i3 10100 или AMD Ryzen 5 3600
6. Intel Core i3 10100 или AMD Ryzen 5 3600X
7. Intel Core i3 10100 или AMD Ryzen 3 3300X
8. Intel Core i3 10100 или AMD Ryzen 5 3400G
9. Intel Core i3 10100 или i3 10300

Комментарии

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