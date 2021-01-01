Intel Core i9 11900F против i7 10700T
Что лучше: Intel Core i9 11900F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i7 10700T на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900F
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1644 и 1173 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10700T
- На 46% ниже чем у Core i9 11900F пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
467
Cinebench R20 (многоядерный)
3852
Passmark CPU (одноядерный)
2650
Passmark CPU (многоядерный)
12475
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900F +38%
1615
1173
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900F +10%
6865
6214
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|422 долларов
|325 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-11900F
|i7-10700T
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|20x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900F
|Сайт Intel Core i7 10700T
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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